Ex-Bayern-Star Robben richtet Final-Botschaft an Lewandowski: "... dann komm nach Groningen"

Es gibt für Fußball-Profis kaum eine größere Bühne: Vor dem Champions-League-Finale am Sonntagabend gegen Paris Saint-Germain dürfte die Aufregung bei den Profis des FC Bayern München ein Maximum erreicht haben. Um ihren Nachfolgern im Bayern-Dress ein bisschen Anspannung zu nehmen, richteten sich vor der Partie zahlreiche FCB-Legenden in einer Video-Botschaft auf der Vereinshomepage an die Profis und sprachen ihnen Mut zu. Der Niederländer Arjen Robben ging allerdings gar noch eine Stufe weiter: Er versuchte, Top-Stürmer Robert Lewandowski zu seinem neuen Verein FC Groningen zu lotsen.

Robben hängt in Groningen noch eine Comeback-Saison dran

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Bei aller Überzeugungskraft von Robben: Die Wechsel-Aufforderung an Lewandowski war wohl nicht mehr als ein Scherz. Der Pole absolvierte im Bayern-Dress die vielleicht beste Saison seiner Karriere. Schon vor dem Finale stand er als klarer Torschützenkönig in der Königsklasse fest. In der Bundesliga schoss er in 31 Partien 34 Tore und kratzte damit zwischenzeitlich am 40-Tore-Rekord von Gerd Müller. Lewandowski gilt als Top-Favorit auf die Auszeichnung zum Weltfußballer – und hat in München noch bis 2023 Vertrag.