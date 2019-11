Brasilien-Legende Zico: FC Bayern hat "Finale dahoam" wegen Jupp Heynckes verloren

Brasilien-Legende Zico hat in einer brasilianischen YouTube-Show im Gespräch mit Ex-Bayern-Profi Rafinha nun offenbart, warum die Münchner aus seiner Sicht das fast legendäre "Finale dahoam" im Mai 2012 gegen Chelsea verloren haben. Der frühere Mittelfeld-Star der 1980er-Jahre macht den damaligen FCB-Trainer Jupp Heynckes für die Pleite verantwortlich - und ganz besonders eine personelle Entscheidung des 74-Jährigen: Die Einwechslung von Daniel van Buyten beim Stand von 1:0 in der 86. Minute.

Zico zu Ex-Bayern-Profi Rafinha: "Dein Trainer ist übermütig geworden"

"Die Bayern haben verloren, weil dein Trainer übermütig geworden ist", sagte Zico zu Rafinha, der damals über die volle Spielzeit auf der Bank saß und so tatenlos zusehen musste, wie zwei Minuten nach der Einwechslung van Buytens für Thomas Müller ausgerechnet Didier Drogba (der Gegenspieler van Buytens) nach einer Ecke per Kopf das 1:1 köpfte. Chelsea gewann die Partie im Elfmeterschießen, nachdem Chelseas Torwart Petr Cech in der Verlängerung einen Foulelfmeter von Arjen Robben parierte.