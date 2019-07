FC Bayern: Transfer von Spanien-Talent Marc Roca in Gefahr? FCB will fixe Ablöse nicht zahlen

Diese Nachricht kam am Dienstagabend überraschend: Der FC Bayern München soll sich laut Informationen der spanischen Sportzeitung Marca mit Defensiv-Spezialist Marc Roca von Espanyol Barcelona über einen Transfer einig sein . Nur die Ablöse für den U21-Europameister müsste mit den Katalanen noch abgeklärt werden, hieß es. Nun legt das Blatt mit einem neuen Bericht über den 22-Jährigen nach - und der bringt schlechte Nachrichten für alle Bayern-Fans. Demnach weigere sich der FC Bayern, die vertraglich festgelegte Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro zu zahlen.

FC Bayern: Transfer von Marc Roca könnte an fixer Ablöse scheitern

Dem FC Bayern München droht mit Marc Roca ein Kaugummi-Transfer: Laut dem Bericht werde der FCB keine Gespräche mit Barcelona aufnehmen, sollte sich der Klub nicht zu Verhandlungen bereit zeigen. So hätten die Münchner um Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits ihr Angebot für den noch bis 2022 unter Vertrag stehenden Jung-Star von 25 auf 30 Millionen Euro erhöht. Auf keinen Fall sollen aber 40 Millionen Euro nach Spanien für Roca fließen. Laut der Zeitung sind die Fronten so verhärtet, dass sich der Transfer noch über den Sommer ziehen könnte.

Jetzt auch noch Roca-Transfer in Gefahr: FC Bayern in diesem Sommer unter Druck

Selbst Superstar Robert Lewandowski wird ungeduldig: "Es ist nicht optimal, dass wir so wenige Profis im Kader haben. Ich denke, dass nicht nur ich, sondern alle Spieler auf die Transfers warten", betonte der Toptorjäger der Bundesliga am Tag vor dem ersten Testspiel in der Vorbereitung gegen den FC Arsenal. Er richtete einen dringenden Appell an Sport- und Transferdirektor Salihamidzic plus den Vorstand: "Ich hoffe, dass der Vorstand und die Leute, die daran arbeiten, uns als Mannschaft verstärken. Nicht nur mit jungen Spielern, sondern auch mit Spielern, die uns sofort auf Top-Niveau helfen können. Das ist klar unser Wunsch, und ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert."