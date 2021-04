Bayern-Fans traurig über Flick-Abschiedswunsch: "Verein ist ruiniert" – viel Unverständnis für Salihamidzic

Beim FC Bayern bahnt sich ein Trainerwechsel an: Wie Triple-Coach Hansi Flick am Samstag nach dem 3:2-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg bekannt gab, hat er der Vereinsführung mitgeteilt, dass er seinen Vertrag zum Saisonende auflösen möchte. Der Mannschaft hatte er dies im Rahmen des Wolfsburg-Spiels zuerst mitgeteilt. Reaktionen von der Vereinsführung blieben am frühen Samstagabend zunächst aus. Ob der Klub Flick aus seinem bis 2023 gültigen Arbeitspapier entlässt, blieb daher zunächst noch offen.

