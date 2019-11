Hansi Flick erklärt Bayern-Aufstellung gegen Roter Stern: Deshalb sitzen Kimmich und Müller auf der Bank

Mit insgesamt vier Wechsel im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen Düsseldorf hat Interimstrainer Hansi Flick vor dem Spiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad (21 Uhr/hier im Liveticker verfolgen) ein personelles Ausrufezeichen gesetzt. Überraschend finden sich Weltmeister Thomas Müller und Nationalspieler Joshua Kimmich gegen die Serben nur auf der Bank wieder - und nicht in der Aufstellung. Flick erklärte vor dem Spiel bei Sky seine Personalentscheidungen pro Thiago und Jerome Boateng, der erstmals unter Flick im Abwehrzentrum ran darf.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern bei Roter Stern Belgrad

Thiago in der FCB-Startelf - Flick: "Er muss der Anspielpunkt sein"

"Für mich und mein Trainerteam war klar, dass wir heute versuchen werden, eine Balance zu finden", sagte Flick, der seinen Kader hinreichend managen will. "Es war Länderspielpause, wir haben viele Nationalspieler und jeder braucht Regeneration." So erhielten Thiago und Corentin Tolisso im Mittelfeld den Vorzug vor Joshua Kimmich, der sonst eigentlich immer spielt. Auch Thomas Müller, unter Flick gesetzt, beginnt auf der Bank Flick: "Wir haben mit den beiden ganz normal gesprochen. Es ist klar, dass der eine oder andere mit der Entscheidung anders umgeht - aber es ist alles gut."

Vor der Abwehr beginnt so Thiago, der zuletzt nur Ersatzmann war. "Ich erwarte von Thiago in der Defensive in die Kette reinzufallen, er muss der Anspielpunkt im Ballbesitz sein, um das Spiel zu verlagern." Vor dem Spanier nehmen Tolisso und Goretzka die Positionen als "Achter" ein. Flick will sicher gehen, seinen Spielern Chancen zu geben. "In vier Wochen haben wir acht Spiele. Bin überzeugt, dass wir in der Qualität nicht nachlassen werden", sagte der frühere Co-Trainer der Nationalelf.

Boateng habe "hervorragend trainiert", weshalb er in der Abwehr zum Zuge kommt. "Jetzt hoffen wir, dass er die Präsenz in der Defensive und die Abgeklärtheit zeigt. Wichtig ist, dass wir in der Defensive kompakt stehen", sagte Flick. David Alaba ist nicht dabei, er wird Vater. "Über die Außenbahn hoffe ich, dass Alphonso Davies seine Sache wieder gut macht." Offensiv ist Flicks Wahl auf Coutinho gefallen.

Flick sieht großes Selbstvertrauen beim FC Bayern

Die jüngsten Siege hätten auch das Leben von Flick leichter gemacht, der zu Beginn des Monats Niko Kovac als Trainer ersetzt hatte. "Es ist in allem so, wenn man gewinnt ist das Leben umso leichter. Wir machen es in den letzten Spielen ganz gut, so wollen wir fortfahren", sagte Flick. "Nach dem Wechsel wurde die Mannschaft in die Pflicht genommen, sie hat sich auch selbst in dieser Rolle gesehen. Durch die Zu-Null-Spiele und die Siege war es so, dass man das nötige Selbstvertrauen hat."

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic über Trainer Hansi Flick