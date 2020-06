Bayern-Trainer Hansi Flick über Kai Havertz und Chelsea-Transfer von Werner: "Sehr gute Verpflichtung"

Hansi Flick hat sich vor dem Spiel des FC Bayern bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, Sky) eher wortkarg zum bevorstehenden Transfer von Timo Werner zum FC Chelsea geäußert. "Das ist eine Entscheidung, die Timo getroffen hat. Die muss man respektieren, alles okay", sagte der Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters am Freitag auf der virtuellen Pressekonferenz. Nach SPORTBUZZER-Informationen ist der Werner-Wechsel von RB Leipzig nach London fix, zuerst hatten Bild und Kicker darüber berichtet. Eine Bestätigung der Vereine steht noch aus.

Der 24 Jahre alte Nationalspieler wurde unter anderem auch mit dem FC Bayern sowie dem FC Liverpool von Welt-Trainer Jürgen Klopp in Verbindung gebracht. Doch zuletzt hatte Werner bereits erklärt, nicht nach München gehen zu wollen. "Falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher der Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern", sagte er Anfang Mai. Darauf hatte FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge seinerzeit mit Verwunderung reagiert. Coach Flick gratuliert den "Blues" nun indes zum fast fixen Transfer: "Timo ist ein sehr guter Spieler, auch ein Spieler, der Tore macht. Ich glaube, Chelsea hat eine sehr gute Verpflichtung getätigt - wenn es denn so ist."

Flick über Havertz: "Sehr intelligent"

Der Transfer eines anderen DFB-Stars kann der Tabellenführer aber noch eintüten - und am Samstag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Die Rede ist von Leverkusen-Youngster Kai Havertz (20). Er gilt als Wunschspieler von Flick - das bestätigte der FCB-Trainer nun noch einmal. "Es gibt wenige Trainer, die etwas dagegen hätten, wenn Kai Havertz in ihrem Team wäre. Da schließe ich mich mit ein", sagte der 55-Jähirge und fügte an: "Ich kenne ihn ja schon aus dem DFB-Nachwuchs. Er ist zwischen den Linien sehr intelligent, hat eine sehr gute Geschwindigkeit, ist ballsicher und sieht auch die kleinste Lücke. Er hat Torinstinkt. Es ist schön, wenn man Spieler hat, die Tore machen."