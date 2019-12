Flick erklärt Aufstellung des FC Bayern: Deshalb spielt Leon Goretzka anstelle von Thomas Müller

Hansi Flick setzt in der Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen Werder Bremen ( hier im SPORT BUZZER-Liveticker ) auf einige frische Kräfte. In der Startaufstellung stehen im Vergleich zur Partie gegen Tottenham wieder David Alaba und Robert Lewandwoski. Auf der Bank muss zunächst Jerome Boateng Platz nehmen - und auch Thomas Müller. Es war die schwierigste Entscheidung für Flick - und er zog Leon Goretzka als Ersatz für den verletzten Kingsley Coman vor.

Am Sky-Mikrofon erklärte der FCB-Interimscoach: "Leon wird nicht die Rolle von Coman übernahmen." Auf Nachfrage bestätigte Flick, dass auf dem linken Flügel stattdessen Philippe Coutinho spielen wird. Das ist auch der Grund dafür, dass Ex-Nationalspieler Müller nicht von Beginn an ran darf. "Goretzka ist wichtig als Balleroberer. Die Bremer versuchen, Fußball zu spielen. Da brauchen wir die notwendige Gegenwehr in der Defensive", sagte Flick. Daher ist Coutinho statt bislang in der Mittelfeld-Zentrale nun gegen Bremen als Coman-Ersatz gefragt.