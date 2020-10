"Nicht Bayern-like": Flick und Müller sehen FCB nach Arbeitssieg gegen Hertha an der Belastungsgrenze

Man müsse "die Gesamtumstände mit einbeziehen", sagte Flick. "Wir hatten nur zwei Wochen Pause, eine kurze Vorbereitung, das ist nicht ganz einfach für die Spieler." Auch die Profis zeigten sich nach der Vier-Tore-Show von Robert Lewandowski ausgelaugt. "Sobald wir in Führung sind oder nicht hinten sind, haben wir das Gefühl, das läuft schon irgendwie", sagte Thomas Müller bei Sky. "Jetzt kann man sagen, es hat ja trotzdem gepasst, also hat sich der Eindruck toll bestätigt, also kann man so weitermachen. Aber wie viele Gegentore wir in den letzten Spielen gefangen haben, das ist nicht unser Anspruch." Auf die Frage von Sky-Reporter Michael Leopold, ob die verhältnismäßig schwache Leistung, die Flick als "nicht Bayern-like" einordnete, auf die hohe Belastung zurückzuführen sei und die Münchner Spieler sich müde fühlten, entgegnete Müller: "Müde vielleicht, aber nicht die Beine. Es ist der Kopf. Natürlich ist es so, wenn du fünf Titel in der Tasche hast. (...) So ein wildes Ding braucht es aber nicht."