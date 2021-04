Effenberg zum Machtkampf: Deshalb sollte sich Bayern im Zweifel von Salihamidzic trennen

Beim FC Bayern brodelt es. Die Spannungen zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick flackern nach dem zwischenzeitlichen Burgfrieden wieder auf. Dass Flick über die Saison hinaus bleibt, scheint längst nicht mehr sicher – auch da sich weder der Trainer noch die anderen Verantwortlichen klar dazu bekennen wollen. Der ehemalige Bayern-Kapitän Stefan Effenberg sieht eine Trennung zum Saisonende als wahrscheinlich: Es wirke, als könnten sich Flick und Salihamidzic nicht im Sinne des Vereins zusammenraufen, so Effenberg. "Das bedeutet, dass einer gehen muss", sagte er in seiner Kolumne für t-online.de.

Effenberg: Fehlendes Mitspracherecht für Flick "absurd und fatal"

Effenberg stört sich grundsätzlich daran, dass der Sportvorstand die Kaderplanung alleine in seiner Kompetenz sieht: "Der Fall Boateng führt grundsätzlich zu der Frage: Warum hat Flick ganz offensichtlich kein Mitbestimmungsrecht bei Transfers? In meinen Augen ist das absurd und fatal." Jerome Boatengs auslaufender Vertrag beim Rekordmeister wird nicht verlängert, wie Salihamidzic am Mittwoch verkündete. Flick soll sich intern aber für einen Verbleib des Innenverteidigers ausgesprochen haben. Effenberg hält die Machtlosigkeit des Trainers für Personalentscheidungen beim FC Bayern für ein neues Phänomen: "Ich kenne das so auch nicht aus meiner Zeit beim FC Bayern."