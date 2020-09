Bayern-Trainer Flick über die Quarantäne von Coman, die Nachfolge von Thiago und das Debüt von Sané

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Schalke 04 an diesem Freitag (20.30 Uhr, ZDF und DAZN) angeregt, die Regeln für Profis in Quarantäne zu modifizieren. Anlass sind mehrfach negative Tests beim Münchener Flügelstürmer Kingsley Coman, der als Kontakt einer infizierten Person derzeit von der Mannschaft isoliert wird - was laut Flick auch noch in der kommenden Woche so bleiben werde. Auch zu anderen brisanten Thema rund um den FCB nahm Flick am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz Stellung - der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.