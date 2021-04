Bericht: Flick meldet Frust bei Bayern-Bossen an – Rummenigge erneuert DFB-Absage

Die neunte Meisterschaft in Folge ist beinahe in der Tasche und auch in der Champions League ist man bisher auf Kurs. Dennoch herrscht beim FC Bayern Unruhe. Der Streit zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist beigelegt – aber es handelt sich wohl nur um einen Burgfrieden. Denn einem Bericht der Sport Bild zufolge, soll Flick bei der Klub-Führung hinterlegt haben, "dass er unzufrieden mit seiner aktuellen Arbeitssituation ist und sich über seine Zukunft bei den Bayern über den Sommer hinaus Gedanken macht".

Anzeige