Start mit Cyber-Training: Triple-Sieger FC Bayern gibt Fahrplan für die Vorbereitung bekannt

Nach dem krönenden Abschluss der Triple-Saison mit dem Champions-League-Sieg in Lissabon gegen Paris Saint-Germain weilen die Stars des FC Bayern derzeit noch im wohlverdienten Urlaub. Beim den Verantwortlichen des Vereins geht der Blick aber schon wieder nach vorne: Am Sonntag haben die Münchener den Fahrplan für die Saison-Vorbereitung bekannt gegeben. Der Rekordmeister nimmt das Training vor dem Bundesliga-Start erst historisch spät wieder auf.

Wie der FCB bekannt gab, endet der Urlaub für Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Co. erst am 7. September – elf Tage vor dem Liga-Auftakt. Und direkt zurück an die Säbener Straße geht es nach dem Urlaub noch nicht. Die Spieler absolvieren in den ersten Tagen zunächst noch Cyber-Training, um sicherzugehen, dass es keine positiven Corona-Fälle unter den Spielern oder dem Team gibt. Außerdem stehen zu Anfang der Vorbereitung radiologische Untersuchungen sowie Leistungsdiagnostik auf dem Programm.