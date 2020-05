Liga-Vorsprung jetzt zweistellig: Überragender FC Bayern schießt auch Fortuna Düsseldorf ab

Im Vergleich zum 1:0 gegen den BVB, der am Sonntag gegen Paderborn wieder auf sieben Punkte an die Münchner heranrücken kann, nahm Bayern-Trainer Hansi Flick in der Startelf nur einen Wechsel vor: Lucas Hernandez rückte für Jerome Boateng in die Innenverteidigung. Anders sein Düsseldorfer Gegenüber Uwe Rösler, der nach dem 2:1 gegen Schalke fünf frische Kräfte brachte. Man wolle "mutig sein" und "unheimlich laufen" kündigte der Coach vor dem Spiel an. Die Realität sah etwas anders aus, Düsseldorf stand meist tief hinten drin. Das ging allerdings nur 15 Minuten gut, dann traf Zanka nach einem Schuss von Pavard ins eigene Netz - das frühe 1:0 für den FCB.