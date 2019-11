Bundesliga kompakt: FC Bayern lässt auch Düsseldorf keine Chance - Spitzenreiter Gladbach patzt

Nach drei Siegen in Serie hat Tabellenführer Borussia Mönchengladbach einen herben Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor bei Aufsteiger Union Berlin 0:1 (0:1) und verpasste es, seinen Vorsprung auf die Verfolger zu halten oder gar zu vergrößern. Der Hauptstadtklub feierte im Stadion An der Alten Försterei hingegen schon den zweiten Erfolg gegen einen Top-Klub: Am dritten Spieltag hatte man gegen Borussia Dortmund triumphiert. Die Toren gegen die Gladbacher gelangen Anthony Ujah (15.) und Sebastian Andersson (90.+1).

Werder Bremen - Schalke 04 1:2 (0:1)

Werder Bremen gerät in der Bundesliga zunehmend unter Druck. Durch das 1:2 (0:1) gegen Schalke 04 blieben die Hanseaten in der achten Partie nacheinander ohne Sieg und rutschten in der Tabelle bedrohlich nah an die Abstiegsränge heran. Schalke blieb hingegen zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und sammelte in dieser Periode acht Punkte. Im Klassement etabliert sich das Team des neuen Trainers David Wagner damit immer mehr in der Spitzengruppe und kann bei anhaltend guten Leistungen sogar im Rennen um die Champions-League-Plätze mitmischen. In Bremen brachte Amine Harit die Gäste in Führung (43.). Nach der Pause gelang Zugang Benito Raman dann sein erster Bundesliga-Treffer für S04 (53.). Zehn Minuten vor dem Ende verkürzte Yuya Osako für Werder.