Das sagt Bayern-Legende Franz Beckenbauer über BVB-Berater und TV-Experte Matthias Sammer

Die Hoffnung auf eine Trendwende bei Borussia Dortmund hat nur eine Woche gehalten. Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage beim FC Augsburg hatte der Spitzenreiter in der Bundesliga nicht nur intern Aufarbeitungsbedarf. BVB-Berater Matthias Sammer ging in seiner anderen Funktion als Experte des TV-Senders Eurosport vor allem die junge Abwehr der Borussia an. "Das Spiel wird nicht sportlich, sondern im Kopf entschieden", sagte Sammer nach der zweiten Saisonniederlage für den BVB.

Franz Beckenbauer bezeichnet so eine Doppelfunktion als "delikat". Der 73-Jährige sagt im Interview mit der Bild, dass nur Trainer Lucien Favre entscheiden könne, ob Sammer auch mal Klartext vor der Mannschaft sprechen müsse. "Ich könnte verstehen, wenn Lucien Favre nicht will, dass Matthias eine Rede in der Kabine hält. Was ich mir höchstens vorstellen könnte, wenn Matthias in Absprache mit dem Trainer Einzelgespräche mit Spielern führt", sagt Beckenbauer.

Seit Sommer ist der ehemalige Erfolgsprofi und -trainer zurück bei seinem langjährigen Verein und als Berater engagiert. Der Auftritt der jungen Truppe enttäuschte den Europameister von 1996. Vor allem die individuellen Fehler der jungen Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Achraf Hakimi vor den zwei Gegentoren durch Dong-won Ji (24./68. Minute) prangerte er an. "Das (zu verhindern) macht Champions aus - und mit 19 oder 20 kannst du noch kein Champion sein", sagte Sammer.

Jetzt steht der FC Bayern punktgleich mit dem BVB auf dem ersten Platz. Beckenbauer rechnet mit einer Entscheidung in der Meisterschaft nach dem direkten Duell am 6. April. Den Titel in der Bundesliga beschreibt Beckenbauer als den "wertvollsten Titel". "Nach 34 Spieltagen oben zu sein, bedeutet noch mehr, als ein paar K.o.-Spiele zu überstehen", sagt der Ex-Weltmeister.

Lob bekommt Bayern-Trainer Niko Kovac von der Fußball-Legende. Er habe seine erste Krise und die übliche Kritik in der Öffentlichkeit gut überstanden. "Das Team hat wieder zueinander gefunden und spielt kompakt. Wir hatten vorher Löcher auf dem Platz, da hätte das Empire State Building reingepasst. Jetzt stabilisiert Martinez die Defensive. James und Thiago sind einfach tolle Fußballer", meint Beckenbauer.

