Franz Beckenbauer zerlegt FC Bayern: "Wie die Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft"

Ein ungewöhnlich harter Angriff einer echten Bayern-Legende! Franz Beckenbauer hat die Spieler des FC Bayern München scharf kritisiert und ihnen Charakterschwäche attestiert. Der Welt- und Europameister äußerte sich bei einer Veranstaltung am Rande des Bundesliga-Spiels des FCB gegen Hannover 96 und schoss nicht zum ersten Mal in dieser Saison deutlich gegen "seine" Münchner.

Beckenbauer über FC Bayern: "Die Kritik müssen sie sich gefallen lassen"

Die Kritik des Münchner Ehrenpräsidenten ist allerdings verheerend - sie gipfelt in einem außergewöhnlichen Vergleich: "Wenn ich sehe wie in der Champions League oder in der Europa League gefightet wird, da meint man bei den Bayern manchmal die Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft zu sehen", betonte Beckenbauer und ergänzte: "Die Kritik müssen sie sich gefallen lassen, das ist einfach so."