Champions-League-Traum geplatzt: Bayern-Frauen scheiden gegen Chelsea im Halbfinale aus

Die Mannschaft von Jens Scheuer geriet bereits früh in Rückstand. Francesca Kirby brachte die Londonerinnen nach zehn Minuten in Führung. Der FCB steckte das 0:1 gut weg und verpasste nur vier Minuten nach dem Gegentreffer den Ausgleich - Lineth Beerensteyn scheiterte mit einem abgefälschten Schuss am Querbalken. Die Gäste blieben leicht am Drücker und kamen per Traumtor nicht unverdient in der 29. Minute zum 1:1. Sarah Zadrazil zog nach einer Ecke aus der Distanz ab und jagte den Ball unter die Latte ins Tor. Doch bis in die Pause konnte der FCB das Remis nicht retten. Nach 44 Minuten brachte So-Yun Ji Chelsea wieder in Führung - nach einem abgewehrten Freistoß.