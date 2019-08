Erst Rückstand, dann 6:1-Gala: FC Bayern dreht mit Coutinho und Traumtoren gegen den 1. FSV Mainz auf

Der FC Bayern hat seine Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 am 3. Bundesliga-Spieltag am Ende äußerst deutlich für sich entschieden. Mit 6:1 gewann der Rekordmeister sein Heimspiel, nachdem die Gäste in München zunächst in Führung gegangen waren. Philippe Coutinho und Ivan Perisic standen erstmals in der Bayern-Startelf - und überzeugten.