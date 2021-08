FC Bayern gedenkt Gerd Müller vor Fans: Reden von Hoeneß und Hainer vor Bundesliga-Spiel gegen Köln

Anschließend soll in Gedenken an den "Bomber der Nation" zudem eine Schweigeminute abgehalten werden. Darüber hinaus werden die Spieler, wie schon zuletzt im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1), mit Trauerflor auflaufen. "Zur Partie lädt der deutsche Rekordmeister treue Weggefährten Gerd Müllers ein, um sich gemeinsam mit ihnen an die großen Zeiten mit Gerd Müller zu erinnern", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.