Bayern-Gegner im Halbfinale steht fest: Al Ahly schlägt Al Duhail bei der Klub-WM

Auf der Jagd nach dem sechsten Titel unter Trainer Hansi Flick bekommt es der FC Bayern zunächst mit Al Ahly zu tun. Der Traditionsklub aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo setzte sich am Donnerstagabend im Viertelfinale der Klub-WM mit 1:0 (1:0) gegen den katarischen Meister Al Duhail durch. Hussein El-Shahat erzielte schon in der ersten Durchgang (30.) das entscheidende Tor für den Sieger der afrikanischen Champions League.

Al Ahly bekommt es nun Anfang nächster Woche mit dem großen Favoriten bei dem Klub-Wettbewerb der FIFA zu tun: Am Montag steht im Al Rayyan Stadium das Halbfinale gegen den FC Bayern auf dem Programm (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de ). Wie schon am Donnerstag werden wohl auch dann wieder zahlreiche Fans des Kairoer Vereins mit vor Ort sein. Bis zu 30 Prozent der 40.740 Zuschauer, die das Stadion fasst, dürfen unter strengen Hygieneauflagen vor Ort sein.

Palmeiras trifft im zweiten Halbfinale auf Tigres

Im anderen Halbfinale trifft indes schon am Sonntag (19.00 Uhr, DAZN) der Sieger der Copa Libertadores, Palmeiras Sao Paolo aus Brasilien, auf den Sieger der CONCACAF-Champions-League, Tigres UANL aus Mexiko. Palmeiras ist ebenso wie der FC Bayern für das Halbfinale gesetzt. Tigres gewann am Donnerstagnachmittag das erste Viertelfinale bei der Klub-WM mit 2:1 gegen Ulsan Hyundai aus Südkorea. Die beiden Verlierermannschaften vom Donnerstag spielen am Sonntagnachmittag um den fünften Platz (16 Uhr).