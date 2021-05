Bericht: FC Bayern kontaktiert Management von Liverpool-Profi Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum zählt neben Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, David Alaba und Memphis Depay zu den wertvollsten Profis, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Der Marktwert des Profis des FC Liverpool beträgt laut transfermarkt.de insgesamt 35 Millionen Euro. Offenbar ist jetzt der FC Bayern am niederländischen Nationalspieler interessiert. Wie Sport1 berichtet, sollen die Münchner bereits Wijnaldums Management kontaktiert haben.

Der deutsche Rekordmeister habe sein Interesse an einem Transfer des Mittelfeldspielers hinterlegt. Aus dem Umfeld des 30-jährigen Liverpool-Stars sei bereits durchgesickert, dass die Gespräche "positiv verlaufen und ein Wechsel zur neuen Saison möglich sei". Der Stammspieler der Reds passe in die Transferplanungen des FC Bayern. Bei Trainer Jürgen Klopp lief er in dieser Serie auch schon oft mit der Kapitänsbinde auf. Und jetzt der Wechsel? "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen", hatte Wijnaldum-Berater Humphry Nijman im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" erklärt.