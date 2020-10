FC Bayern gibt bekannt: Nationalspieler Serge Gnabry mit Coronavirus infiziert

Nationalspieler Serge Gnabry ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird dem FC Bayern damit vorerst fehlen. Dies teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend mit. Den Angaben des Vereins zufolge geht es dem 25-Jährigen gut. "Er befindet sich in häuslicher Quarantäne", hieß es in der kurzen Erklärung des Klubs. Die Bayern starten am Mittwochabend gegen Atlético Madrid somit ohne den Flügelstürmer in die Champions League. Ob Gnabrys Erkrankung möglicherweise sogar Einfluss auf die Austragung der Partie haben könnte, blieb zunächst offen.