Nationalspielerin Giulia Gwinn über Neid: Viele waren auch nicht traurig, "dass ich mich verletzt habe"

Vor einem Jahr riss sich Giulia Gwinn das vordere Kreuzband im rechten Knie. Jetzt steht die Nationalspielerin für ihren Klub FC Bayern wieder auf dem Platz. Was für die 22-Jährige Grund zur Freude ist, wird ihrer Meinung nach nicht bei jedem gut ankommen, denn auch im Frauenfußball herrsche viel Neid. "Es ist ein schwieriges Thema. Gerade mit der Konkurrenz", erklärte Gwinn in der Sky-Sendung "Meine Geschichte - das Leben von …" mit Riccardo Basile (Erstausstrahlung dieser Folge: Freitag, 21 Uhr, Sky).

"Ich bin mir sicher, dass viele dabei waren, die auch kein Problem damit hatten oder traurig waren, dass ich mich verletzt habe." Neid und Missgunst gehören laut Gwinn zum Geschäft dazu. "Wenn man in der höchsten Spielklasse und auch in der Nationalmannschaft spielt, wird immer irgendwo viel Druck, Konkurrenz und Neid da sein. Wenn man in so jungen Jahren so viel erreicht, habe ich es auch zu spüren bekommen. Über Nachrichten beispielsweise. Man kriegt leider viel aber auch nur hinterm Rücken mit was über einen erzählt wird - und nicht direkt ins Gesicht."