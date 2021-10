Pokal-Kracher im Statistik-Check: Warum Gladbach gegen Bayern auf Bundesliga-Atmosphäre hoffen muss

Die Rollen im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern sind klar verteilt: Nicht nur die absolute Top-Form der Münchner, sondern auch deren makellose Cup-Bilanz gegen Gladbach machen den FCB zum klaren Favoriten. Sechsmal versuchte es die Borussia bisher, den Bayern im Pokal ein Bein zu stellen. Sechsmal gab es für die Rheinländer nichts zu holen . In besonders bitterere Erinnerung dürfte man in Gladbach die Final-Niederlage von 1984 haben, als Lothar Matthäus im Elfmeterschießen scheiterte und sich im Sommer dann in Richtung München verabschiedete.

Kurios: In der Bundesliga bietet sich beim Blick auf die Duelle zwischen Gladbach und Bayern ein etwas anderes Bild. Hier war die Borussia zuletzt tatsächlich so etwas wie ein "Angstgegner" für die Münchner. In den direkten Duellen der vergangenen zehn Jahre holte der deutsche Rekordmeister bei der Borussia durchschnittlich "nur" knapp 1,5 Punkte und damit weniger Zähler als in den Vergleichen mit allen anderen derzeitigen Erstligisten. Sollte am Mittwochabend also ein wenig "Bundesliga-Atmosphäre" im Borussia-Park herrschen, würde das den Platzherren in die Karten spielen.