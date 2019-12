Nach Pleite in Gladbach: Effenberg kritisiert Kader des FC Bayern - "Kein Backup für Lewandowski"

TV-Experte Effenberg sieht in der Kader-Zusammenstellung des Tabellen-Siebten ein Problem - vor allem in der Offensive. "Da haben sie vielleicht auch nicht gut eingekauft", meinte der 51-Jährige. Der "Tiger" vermisst einen zweiten Stoßstürmer im Kader der Bayern. "Ein Sandro Wagner war so ein Typ", fügte er an. Wagner spielt seit Januar für den chinesischen Erstligisten TJ Teda - er wurde im Winter-Transferfenster verkauft. Bayern-Coach Flick verzichtete gegen die Gladbacher in der Schlussphase auf offensive Auswechslungen. Star-Spieler Philippe Coutinho saß 90 Minuten lang auf der Bank. Eine Alternative für die Sturmspitze fehlt ohnehin.