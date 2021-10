"Typ wie Nagelsmann hat gefehlt": Wie der FC Bayern mit dem Pokal-Debakel gegen Gladbach umgehen will

Die historische Niederlage des deutschen Rekordmeisters ist schwerlich an einem Grund festzumachen. In der SPORTBUZZER-Schalte versucht sich Bayern-Reporter Patrick Strasser an einer Analyse. "Ein Typ wie Nagelsmann an der Seitenlinie hat gefehlt", meint Strasser mit Blick auf den Coach der Münchener, der aufgrund seiner Corona-Infektion aus der Quarantäne in der heimischen Küche weit vom Geschehen entfernt war. Die gesamte Analyse gibt es hier im Video!