Personalsorgen beim FC Bayern: Gnabry droht Ausfall in Gladbach – Coman wieder dabei

Mit Kingsley Coman, aber ohne Serge Gnabry hat der FC Bayern München seine Vorbereitungen auf das Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach intensiviert. Coman war am Mittwoch erneut bei der Einheit des deutsche Rekordmeisters in München dabei. Bereits am Montag hatte er mit Joshua Zirkzee sowie Mittelfeldakteur Marc Roca und Außenverteidiger Bouna Sarr schon wieder mit den Reservisten trainieren können. Zum Auftakt nach der Winterpause beim 5:2 gegen den FSV Mainz 05 hatte das Quartett noch angeschlagen gefehlt.

