Kovac bestätigt: Serge Gnabry fällt im Supercup aus - Aufatmen bei Kingsley Coman

"Serge geht es besser, aber wir werden ihn nicht mitnehmen", erklärte Kovac. "Wir wollen ihn so aufbauen, dass er im Pokal einsatzfähig ist." Gnabry musste gegen Fenerbahce unter der Woche ausgewechselt werden, Kovac hatte von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen. Dennoch: Das Spiel gegen den BVB kommt für den früheren Arsenal-Profi zu früh. Der FC Bayern ist am 12. August im DFB-Pokal bei Energie Cottbus zu Gast.

Kovac gibt Entwarnung bei Coman: "Der King ist wohlauf"

Der in der Schlussphase eingewechselte Coman war am Mittwochabend gegen Tottenham bei einem Zweikampf am linken Knie getroffen worden, hatte vor Schmerzen aufgeschrien und nicht mehr weiterspielen können. Eine schwerere Blessur des schon in den vergangenen Jahren stets verletzungsanfälligen Coman wäre zur Unzeit gekommen.