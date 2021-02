FC Bayern hellwach und von Beginn an da: Goretzka und Sané verraten Kabinen-Schwur vor Lazio-Sieg

Mit einem überzeugenden 4:1 (3:0)-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom hat der FC Bayern München auch ein Zeichen Richtung Bundesliga-Konkurrenz gesetzt: Mit dem Rekordmeister ist nach der Glanzvorstellung in Italien wieder zu rechnen. Und das nach einer schwachen Woche. In den Liga-Partien gegen Arminia Bielefeld (3:3) und Eintracht Frankfurt (1:2) zeigte sich der Sextuple-Sieger nach Gewinn der Klubmeisterschaft fahrig und geriet jeweils früh in Rückstand. Ganz anders gegen Rom: Schon in der 9. Minute traf Robert Lewandowski zum 1:0. "Natürlich haben die Führungsspieler in der Kabine thematisiert, dass wir von Beginn an da sein müssen. Dann haben wir es auf dem Platz gleich in die richtigen Bahnen gelenkt" , sagte Leon Goretzka, der nach überstandener Corona-Erkrankung sein Startelf-Comeback gab, bei Sky.

Youngster Jamal Musiala (24.), Leroy Sané (42.) und Francesco Acerbi per Eigentor (47) erhöhten im Laufe der Partie für die dominierenden Bayern. Das 1:4 von Joaquin Correa (49.) war am Ende verschmerzbar "Wir haben es wieder geschafft, uns in den Matchday-Modus zu versetzen. Wir waren von Anfang an aggressiv, hatten einen guten Zugriff", lobte Goretzka. Teamkollege Sané sah in dem Top-Start auch den Grund für den letztendlich hohen Sieg. Zudem stimmte der Nationalspieler seinem Teamkollegen zu. Die Spieler hätten sich selbst beweisen wollen, "dass wir von der ersten Minute da sein können". Auch Trainer Hansi Flick lobte seine "hellwachen" Spieler: "Champions League ist was Besonderes. Jeder Einzelne war bereit und hatte den Willen, hier was zu leisten. Von daher war der Sieg in dieser Höhe mehr als verdient."