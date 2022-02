Vor dem Spiel gegen Schlusslicht Fürth: Bayern-Trainer Nagelsmann bangt um Gnabry und Coman

Der FC Bayern München muss zurück in die Erfolgsspur: Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum (2:4) und dem 1:1 in der letzten Minute in der Champions League bei Red Bull Salzburg ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann gefordert. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Greuther Fürth sollten wieder drei Punkte her. "Fürth hat sich sehr gut entwickelt. Es ist eine defensiv sehr fleißige Mannschaft, die viele Rhythmuswechsel hat", warnt der Bayern-Coach aber vor dem Tabellenletzten.

