Gruppe E

Nach einer bislang fantastischen Champions-League -Saison mit 12 Punkten aus vier Spielen und 17:2 Toren kann der FC Bayern die Gruppenphase nun erfolgreich abrunden. Für das Achtelfinale qualifiziert sind die Münchener bereits, jetzt soll der Gruppensieg folgen. Dazu benötigt das Team von Trainer Julian Nagelsmann lediglich einen Punkt beim Gruppenletzten Dynamo Kiew . Die noch torlosen Ukrainer könnten bei einer Niederlage ganz aus dem europäischen Geschäft rausfliegen. Dafür müsste dann Benfica Lissabon im Spiel am späten Abend mindestens ein Remis gegen den FC Barcelona erreichen. Gerade in dieser Partie könnte es heiß hergehen, denn die Tabellennachbarn trennen nur zwei Punkte. Im Hinspiel konnte Lissabon den großen FC Barcelona mit 3:0 überrumpeln . Sollte heute jedoch das Team von Neu-Trainer Xavi gewinnen, stände seine Mannschaft neben dem FC Bayern als zweiter Teilnehmer der Champions-League-Endrunde fest. Bei einem Remis oder einer Niederlage von Barça wäre das Rennen um die Achtelfinal-Plätze noch offen.

Gruppe F

Punktgleich gehen die Star-Truppe von Manchester United und der amtierende Europa-League -Sieger FC Villarreal in das Spitzenspiel der Gruppe F am 5. Gruppenspieltag. Weil beide Teams sieben Punkte haben, kann bezüglich eines Gruppensieges heute noch nichts vorzeitig entschieden werden. Sollte es im Spiel einen Sieger geben und Bergamo in Bern nicht gewinnen können, wäre dieser zumindest bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Die Young Boys Bern würden bei einer Niederlage, unabhängig vom Ergebnis der Partie Villarreal gegen Manchester, sofort aus den europäischen Wettbewerben ausscheiden. Bei einem Unentschieden wäre, bis auf den Gruppensieg, theoretisch noch alles möglich - vorausgesetzt aus der anderen Partie geht ein Sieger hervor.

Gruppe G

Ähnlich wie in Gruppe F sieht es in Gruppe G aus. Mit fünf Punkten hat der VfL Wolfsburg nach vier Spieltagen zwei Punkte Abstand auf Tabellenführer RB Salzburg, ist punktgleich mit dem Zweiten OSC Lille, hat aber auch nur zwei Zähler Vorsprung auf den FC Sevilla auf Rang vier. Mit einem Sieg können die "Wölfe" zumindest das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb fix machen. Aber auch bei einer Niederlage hätten die Niedersachsen im Bezug aufs Weiterkommen - auch in der Champions League - noch alle Möglichkeiten. Bei einem Sieg von Salzburg wären die Österreicher sofort als Gruppensieger für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Sevilla würde bei einer Niederlage gegen Wolfsburg das Achtelfinale vorzeitig verpassen.