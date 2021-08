FC Bayern hadert mit Auftakt-Remis gegen Gladbach - Nagelsmann: "Etwas wild und sehr offen"

Nach Abpfiff folgte der entnervte Griff zur Wasserflasche. Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wirkte nach seinem Pflichtspiel-Debüt für den FCB unzufrieden. Beim 1:1 (1:1) des Titelverteidigers beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach war mehr drin für die Münchner, die vor allem mit ihrer Spielanlage im Borussia-Park haderten. "Zufrieden ist man nie, wenn man nicht gewinnt. Am Ende muss man mit dem Punkt leben", sagte Nagelsmann bei Sat1 - und deutete an, dass auf ihn und sein Trainerteam noch viel Arbeit zukommen wird: "Die offensive Positionstreue muss besser werden. Da war es etwas wild und sehr offen" , kritisierte der für 25 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Coach. "Wenn wir jetzt mehr Zeit haben, wird es besser."

Auch seine Spieler waren mit dem Auftritt nicht wirklich zufrieden. Nach starker Anfangsphase der Gladbacher, die durch Alassane Pléa nach zehn Minuten zum Führungstreffer gekommen waren, kämpften sich die Bayern zurück ins Spiel und waren gegen Ende der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft mit klaren Chancen. "Es ist eine schwierige Frage, ob ich zufrieden bin. Es war ein sehr intensives Spiel. Es war von unserer Seite kein perfektes Spiel mit vielen Fehlern", haderte Lewandowski, der in der 42. Minute den Ausgleich markierte, "Es fehlte an Tempo und Konstanz. Jetzt müssen wir nach vorn schauen. Wir müssen viele Sachen noch besser machen."

Laut Nationalspieler Leon Goretzka haben die Bayern "noch jede Menge zu tun", wie er bei DAZN sagte. "Dass heute nicht alles funktionieren kann, ist auch selbsterklärend." Als Beispiel führte Goretzka ein Problem in der ersten Halbzeit an. "Ich habe etwas höher gespielt als sonst und ein bisschen dem Serge (Gnabry; d. Red.) auf die Füße gestanden. Dann habe ich mich in der zweiten Halbzeit etwas fallen lassen, die Bälle abgeholt und das Spiel wieder vor mir gehabt", so der Mittelfeldspieler, der jedoch positiv nach vorn blickt. "Ich bin mir sicher, dass wir uns auch am Ende der Hinrunde von Spiel zu Spiel steigern werden."