FC Bayern hadert mit Fehlern bei Pleite in Gladbach – Goretzka sauer: "Gegner dreimal eingeladen"

Manuel Neuer feuerte den Ball direkt nach dem Schlusspfiff bedient auf die Tribüne, dann trotteten die Stars des FC Bayern München sauer vom Rasen. Haarsträubende Abwehrfehler haben dem amtierenden Meister und Bundesliga-Tabellenführer gegen Borussia Mönchengladbach den Sieg gekostet. Nach 2:0-Führung verloren die Bayern noch mit 2:3 bei der Elf vom Niederrhein. Und das nervte vor allem Leon Goretzka, dem Schützen des zwischenzeitlichen 2:0, so richtig. Nach Abpfiff zeigte sich der Mittelfeldspieler bei DAZN bedient: "Wir haben den Gegner dreimal eingeladen. Dann läufst du dem hinterher", sagte der DFB-Star, der auch vor Kritik an seinen Teamkollegen nicht zurückschreckte. Anzeige

Angeführt vom überragenden Offensiv-Duo Lars Stindl und Jonas Hofmann nutzte der alte Bayern-Rivale Gladbach die bekannten Defensivschwächen der Münchner gekonnt aus. Zwei überragende Pässe von Stindl auf Hofmann (36. Minute/45.) führten zum Ausgleich noch vor der Pause. Florian Neuhaus (49.) traf zum Sieg - diesmal nach Hofmann-Vorarbeit. Jeweils gingen Abwehr- oder Abspielfehler voraus: "Es waren individuelle Fehler", so Goretzka deutlich. Der Führungsspieler nahm seine Kollegen in die Pflicht: "Man kann sich vorher so positionieren, dass die Ballverluste nicht so verheerend enden."

FC Bayern droht, auf Platz zwei abzurutschen

Thomas Müller sah es ähnlich: "Sie haben leider diese zwei, drei Fehlpässe, die wir im Spielaufbau hatten, eiskalt bestraft“, sagte die Bayern-Ikone. "Aber am Ende ist es müßig, über die Gegentore zu diskutieren. Wir haben aus unserer Belagerung in der zweiten Halbzeit ein Tick zu wenig gemacht.“ Coach Hansi Flick meinte, dass sich der FCB die Niederlage aufgrund von "nicht so guter Entscheidungen und Aktionen" in der Abwehr selbst zuzuschreiben habe. "Die ersten 30 Minuten wirklich gut, dann haben Fehler von uns und Ballverluste das Spiel entschieden", sagte der Trainer.

Das Team um Flick, der in Gladbach seine vierte Niederlage als Bayern-Coach kassierte, droht am Samstag der Verlust der Tabellenführung. Sollte RB Leipzig das Topspiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) gewinnen, müssen sich die Bayern nach dem 15. Spieltag vorerst mit Platz zwei zufrieden geben.