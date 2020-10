Bayern-Präsident Hainer adelt Lewandowski: "Zählt zu wichtigsten Spielern der Vereinsgeschichte"

Großes Lob bekam der 32 Jahre alte Angreifer, der in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League Torschützenkönig wurde, für seine Leistungen und die UEFA-Auszeichnung von Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Robert Lewandowski steht für Tore und Spektakel - für das, was die Fans am Ende an diesem Sport so begeistert", sagte der Nachfolger von Klub-Legende Uli Hoeneß nach der Wahl. Mit 477 Punkten bekam der Torjäger mehr als fünfmal so viele Punkte wie De Bruyne (90), der wiederum Neuer (66) hinter sich ließ.