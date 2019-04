Süddeutsche: FC Bayern hat Transfer-Interesse an Ajax-Star Hakim Ziyech

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

FC Bayern: Offenbar besonders intensives Werben um Ziyech

Das spanische Blatt hatte Anfang April geschrieben, dass die Bayern aus dem Poker um Ajax-Abwehr-Juwel Matthijs de Ligt ausgestiegen sein und sich nun komplett auf den marokkanischen Nationalspieler Ziyech konzentrieren würden. Ähnliche Töne schlägt nun die SZ an. So bemühe sich der FC Bayern "besonders intensiv" um einen Transfer von Ziyech.

Pikant: An Hakim Ziyech soll im Winter auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein. Ende Januar war sogar von einem Blitz-Wechsel des 26-Jährigen im Winter die Rede. Ein "netter Verein" sei der BVB, sagte der Rechtsaußen noch im Mai 2018. Doch nun mutet ein Transfer zum FC Bayern realistischer an. Schon im März berichtete die spanische Zeitung Marca, dass die Bayern den Marokkaner intensiv beobachten würden.

So teuer könnte ein Ziyech-Transfer für den FC Bayern werden

Ein Wechsel von Ziyech (in dieser Saison 19 Tore und 19 Vorlagen in 41 Pflichtpielen) könnte die Bayern jedoch eine hohe Ablöse kosten. Der Marktwert des Nationalspielers liegt laut dem Portal transfermarkt.de bei 35 Millionen Euro. Ziyech, in Holland geboren, spielt bereits seit 2016 für Amsterdam. Dort gehört er in der Offensive zu den wichtigsten Spielern Da sein Vertrag bis 2021 läuft, könnte die Ablöse also noch höher ausfallen.