Nach Verletzung von Leroy Sané: Hakim Ziyech bei Bayern "auf dem Radar" - Wildes Gerücht um Gareth Bale

Nach der noch immer nicht genau definierten Verletzung von Wunschspieler Leroy Sané flammen rund um den FC Bayern neue Gerüchte um mögliche Alternativen auf. Eine Fährte führt zu Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam , eine andere zu Gareth Bale . Wie die spanische AS berichtet, könnte der bei Real Madrid aussortierte Waliser auf Leihbasis zu den Münchnern wechseln. Allerdings würden sich sowohl der Spieler als auch die Königlichen zu einem derartigen Deal nur bereiterklären, wenn sich bis kurz vor Ablauf der Transferfrist am 2. September kein Käufer für Bale gefunden haben sollte.

Die größte Hürde bei einem Verkauf des 30-Jährigen: Der aufnehmende Klub müsste neben einer Ablöse auch das üppige Gehalt stemmen. Angeblich verdient Bale bei Real über 30 Millionen Euro jährlich. Am wahrscheinlichsten schien daher bislang ein Wechsel des Angreifers in die äußerst zahlungsbereite chinesische Super League. Ein Transfer zu Jiangsu Suning scheiterte zuletzt allerdings. Ob sich die Bayern tatsächlich mit dem bis 2022 an Real gebundenen Großverdiener Bale auseinandersetzen, scheint fraglich. Zumal Trainer Niko Kovac eine Verpflichtung des Superstars auf der USA-Reise der Münchner ausgeschlossen hatte.