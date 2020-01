Bayern-Trainer Flick über die Nübel-Verpflichtung, die Zukunft von Ulreich und Winter-Transfers

Bayern-Coach Hansi Flick hat sich zur Verpflichtung von Schalke-Keeper Alexander Nübel geäußert und den Transfer des deutschen Rekordmeisters gelobt. "Bayern hat die Chance genutzt, um einen sehr talentierten Torhüter nach München zu holen. Das ist sehr weitsichtig", sagte er auf der Pressekonferenz in Doha (Katar). Wie es genau mit den Torhütern Manuel Neuer, Sven Ulreich und Nübel im Sommer und weitergeht, ist laut Flick noch nicht klar. "Mein Auftrag ist es aktuell, die Mannschaft bis zum 30.6. zu betreuen. Was darüber hinaus ist, muss der FC Bayern entscheiden. Aber Manuel Neuer ist aktuell der weltbeste Torhüter und der FC Bayern wird gut daran tun, ihn zu halten."

Für Ulreich, der aktuell die Nummer zwei beim FC Bayern ist, könnte es im Sommer eng werden. "Gerade was Sven Ulreich leistet ist sensationell. Ulreich gibt in jedem Training 100% und ist ein Vorbild für alle, die hinten dran stehen. Doch Konkurrenz belebt das Geschäft", sagte Flick zur Zukunft des Ersatz-Keepers. Ulreich selbst kann die ablösefreie Verpflichtung von Nübel nachvollziehen. "Wenn so ein Torhüter auf dem Markt ist, muss man natürlich hinterher sein", sagte er gegenüber dem Kicker. Dass Neuer seinen Stammplatz im Tor der Bayern freiwillig an den talentierten Nübel abgibt, gilt als höchst unwahrscheinlich. Vielmehr wird damit gerechnet, dass Nübel sich erst einmal als Ersatzkeeper hinter Neuer anstellen muss. Der deutsche Nationalkeeper betonte jüngst, keine Partien an seinen neuen Konkurrenten abtreten zu wollen - selbst die Freundschaftsspiele wolle er bestreiten, berichtete die Sport Bild jüngst.

Flick will neuen Rechtsverteidiger: "Das würde uns mehr Optionen bieten"

Zu potenziellen Neuzugängen äußerte sich Flick ebenfalls. "Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach, wir müssen schauen. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig, da wir dann Benji (Pavard, d. Red.) in die Mitte ziehen könnten. Das würde uns mehr Optionen bieten", erklärte der Coach, der den Rekordmeister bis mindestens Sommer coachen wird. Ein Kandidat für einen Transfer soll demnach Joao Cancelo von Manchester City sein.

Flick gibt sich zudem zum Heilungsverlauf von Lucas Hernández optimistisch. Der Franzose, der am Samstag erstmals Laufeinheiten absolvieren konnte, werde in Doha kein volles Mannschaftstraining absolvieren, bei taktischen Dingen solle er aber miteinbezogen werden. Robert Lewandowski, der aufgrund seiner Leisten-OP nicht mit ins Trainingslager gereist ist, habe "zuhause Top-Bedingungen". Flick hofft auf ein baldiges Comeback des Top-Torjägers: "Wenn wir am 14. Januar wieder in München sind, hoffen wir, dass er wieder fit ist."

Flick will RB überflügeln: "Wir haben die Qualität und den Willen dazu"

Momentan steht RB Leipzig an der Spitze der Bundesliga. Im Kampf um die deutsche Meisterschaft gibt sich der Coach des FC Bayern jedoch optimistisch. "Die Mannschaft ist bereit für den Rest der Saison. Wir müssen möglichst fünf Punkte mehr als Leipzig holen. Es werden schwere Aufgaben, aber wir haben die Qualität und den Willen dazu."