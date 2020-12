Bayern-Trainer Flick lobt B-Elf für Remis bei Atlético und spricht über "neue Erkenntnisse"

Lange sah es danach aus, als müsste Hansi Flick seine erste Niederlage in der Champions League hinnehmen - letztlich kam der FC Bayern München aber dank eines verwandelten Foulelfmeters doch noch zu einem 1:1 gegen Atlético Madrid . Der Bayern-Trainer hatte Mut bewiesen, einer jungen Mannschaft im eindrucksvollen Wanda Metropolitano das Vertrauen geschenkt. Er wurde belohnt - und zeigte sich nach dem Schlusspfiff "vom Ergebnis und von der Umsetzung her sehr zufrieden", wie er Sky verriet.

Mit seiner B-Elf sei man gegen ein Atlético angetreten, das "mit voller Kapelle gespielt hat", resümierte Flick. In Anbetracht der eng getakteten Wochen, der bereits feststehenden Achtelfinal-Teilnahme und dem anstehenden Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag hatte er nicht nur Leistungsträger wie Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka in München gelassen, sondern mit Debütant Bright Arrey-Mbi und Aktivposten Jamal Musiala (der sich die SPORTBUZZER-Note 2 verdiente) auf zwei 17-Jährige gesetzt. Flick zog den sprichwörtlichen Hut: "Die jungen Spieler haben ihren Job gut gemacht."