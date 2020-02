FC Bayern: Hansi Flick erklärt die Aufstellung von Odriozola und Coutinho gegen Paderborn

Für Hansi Flick ist der Startelf-Einsatz auch eine Belohnung für die starke Arbeit im Training . "Es musste erst einmal reinfinden in die Mannschaft. Er hat das im Training gut gemacht, hat gut zugehört und setzt die Dinge gut um", sagte Flick vor dem Spiel gegen den SC Paderborn bei DAZN.

Flick erklärt, warum Coutinho wenig Einsatzzeiten bekommt

Zu viel Druck will er dem 24-Jährigen aber nicht machen, sagte der Bayern-Trainer. "Ich erwarte, dass er gut spielt und sich nicht zu sehr unter Druck setzt. Er soll das Stadion hier genießen", sagte Flick vor der Partie.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den SC Paderborn

Zuletzt relativ selten zum Einsatz kam Bayern Star-Spieler Philippe Coutinho. Statt des Neuzugangs vom FC Barcelona spielte in den vergangenen Wochen immer wieder Thomas Müller groß auf. Für Flick war es daher schwierig etwas in der Aufstellung zu ändern, gab er am Freitagabend zu.