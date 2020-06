Bayern-Trainer Hansi Flick kündigt Rotation an - David Alaba fällt aus - Sven Ulreich statt Neuer im Tor?

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg nicht in Bestbesetzung antreten. Trainer Hansi Flick sagte auf der Pressekonferenz am Freitag, dass David Alaba an Probleme am Sprunggelenk leide und folglich geschont werde. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz der angeschlagenen Serge Gnabry und Ivan Perisic. "Es sieht so aus, als würden beide ausfallen. Aber wir haben ja noch 24 Stunden Zeit", sagte der Meistercoach. Unabhängig von erzwungenen Veränderungen in der Startelf wird Flick einigen Spielern wohl auch freiwillig eine Pause gönnen. Lucas Hernandez werde derweil eine Chance von Beginn an erhalten. Zudem dürften einige Talente aus der zweiten Mannschaft der Münchner ins Aufgebot rücken.