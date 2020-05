Bayern-Trainer Hansi Flick über Geisterspiele, Corona-Quarantäne und die Causa Heiko Herrlich

Der FC Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (18 Uhr, Sky) in die Bundesliga-Restrunde. Beim ersten Spiel nach der Unterbrechung muss sich auch der Rekordmeister am Sonntag auf einige Veränderungen einstellen. Doch wie geht das Team mit dieser Situation um? Auf der Pressekonferenz stellte sich Trainer Hansi Flick am Freitag den Fragen der Journalisten. Der 55-Jährige sprach über...

...die Vorbereitung für sein Coaching mit Mundschutz: "Das ist ungewohnt für uns alle, aber das ist die Vorgabe. Wir halten uns mit bestem Wissen und Gewissen dran. In Sitzungen hatte ich den Mundschutz schon auf und habe also erprobt, wie das rüberkommt."

...die Fortsetzung der Liga: "Man muss immer reagieren, das haben wir in der Vorbereitung schon. So haben wir zuerst Cyber-, dann Kleingruppen- und dann Mannschafts-Training gehabt. Wir freuen uns, dass es weitergeht. Aber wir alle wissen nicht, wie das als Fußballspiel rüberkommt. Wenn die Ansteckungsrate wieder steigt, weiß man natürlich nicht, wie reagiert wird. Ich möchte Kathleen Krüger ein Kompliment machen: Sie schaut seit Wochen, dass alles klappt und sich jeder daran hält, wir unserer Vorbildfunktion gerecht werden. Wir müssen jetzt auf dem Platz zeigen, dass wir gut vorbereitet sind und Freude haben, dass es wieder los geht."

...Vorfälle wie bei Augsburg-Trainer Heiko Herrlich: "Das mag ich nicht bewerten, er hat die richtigen Schlüsse gezogen. Wir versuchen, das alle optimal umzusetzen. Beim FC Bayern wird ja nochmal etwas genauer darauf geschaut." ...die personelle Situation: "Ich bin mit dem Zustand der Mannschaft sehr zufrieden! Wir haben noch drei Verletzte, die länger ausfallen: Coutinho, Tolisso und Süle. Javi Martinéz hat nur Lauftraining gemacht, wir wissen nicht ob es reicht. Wir haben intensiv trainiert. Wir konnten in den Tagen sehen, dass die Physis passt. Ich hoffe, dass wir das in Berlin umsetzen können.

"Die ganze Welt schaut auf Deutschland"

...neue Methoden in der Corona-Zeit: "Bis auf den Mundschutz in der Kabine wird sich nicht viel ändern. Wir haben mit den Spielern besprochen, was sie erwarten kann und wird. Mehr als 200 Länder schauen den Spielern zu, die ganze Welt schaut auf Deutschland. Daher haben wir ein enorm großes Publikum, dem man sich zeigen kann. Wir wollen eine Top-Performance abliefern!" ...Sorgen vor nachhaltigen gesundheitlichen Schäden: "Ich bin grundsätzlich positiv und habe keine Angst um meine Spieler. Das Thema haben wir angesprochen. Wenn ein Spieler Bedenken gehabt hätte, dann hätte er auch entscheiden können, nicht zu spielen - ohne Konsequenzen. Aber bei uns sind bis auf die Verletzten alle dabei." ...die aktuelle Spiel-Fitness: "Wir wissen nicht, ob die Mannschaft alles über 90 Minuten durchhalten kann. Wir haben gut trainiert und hatten Sonntag ein internes Testspiel mit dreimal 20 Minuten. Da hatten wir eine sehr hohe Intensität. Aber klar wissen wir alle nicht, wo wir stehen. Wir müssen mit der Situation klar kommen und dürfen keine Zweifel aufkommen lassen."

...die Einschränkungen im Alltag: "Wir sind eine Woche in der Quarantäne und nach Union heißt es nicht, dass das Leben danach normal weiter geht. Wir dürfen Dinge, die andere Leute machen dürfen, wenn beispielsweise die Biergärten öffnen, nicht machen. Es ist wichtig, dass wir uns an die vorgeschriebenen Dinge halten. Jeder freut sich dann auf das Training und auf die Team-Kameraden. Im privaten Bereich sind wir schon sehr eingeschränkt."

...die Isolation und Vorbildfunktion: "Ich glaube nicht, dass wir mit der Isolation Probleme haben werden. Wir können froh sein, dass wir wieder spielen dürfen. in Deutschland wurde sehr vieles richtig gemacht. Wir haben von der Regierung das Vertrauen bekommen, dank des guten Konzepts der DFL. Die ganze Welt schaut auf Deutschland, wie wir das machen. Das kann eine Signalwirkung auf alle Ligen haben. Dann kann der Sport allgemein vielleicht wieder aufgenommen werden. Aktuell ist es wichtig, konsequent die geforderten Dinge umzusetzen. Wir haben eine große Vorbildfunktion."

...die Besonderheit von Geisterspielen: "Die Voraussetzungen sind für alle gleich. Es kommt darauf an, wer damit am besten klar kommt. Ich hoffe, dass wir und mit diesen Bedingungen sehr schnell anfreunden und unsere Qualität zeigen können. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft selbst pusht. Wenn etwas nicht geklappt hat, muss die Mannschaft das annehmen. Das kann gerne auch von der Bank kommen, positiv und motivierend einzuwirken. Wir hatten jetzt auch Trainings- und Spielformen am Campus mit dem wirklich schönen Stadion. Da konnten wir ein bisschen Stadionatmosphäre mitnehmen. Die Mannschaft weiß also ein bisschen, was sie erwarten kann."

Flick über Coutinho: "Genieße es, mit ihm zu arbeiten"

...Philippe Coutinho: "Philippe hat in den letzten Wochen vor der Pause schon gezeigt, welche Qualitäten er hat. Man hat im Training gemerkt, dass er anders im Team angekommen ist. Er ist sehr sensibel und ein exzellenter Fußballer. Ich genieße es sehr, mit ihm zu arbeiten. Wir hoffen, dass er bald wieder angreifen kann." ...über Präsident Herbert Hainer: "Ich finde er macht es sehr gut, ich kenne ihn schon seit seiner Zeit bei adidas. In den letzten Wochen hatten wir natürlich wenig Berührungspunkte, aufgrund der Situation. Ich hoffe, er knüpft daran an und wir arbeiten genau so erfolgreich weiter, wie bisher."