Designierter Bundestrainer Flick über Gespräche mit DFB: "Es geht um Kleinigkeiten"

Die Rückkehr von Hansi Flick zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) wird offenbar immer konkreter. "Klar ist, dass ich mit dem DFB gesprochen habe. Das kann man auch so sagen. Jeder weiß, wie ich zur Nationalmannschaft stehe. Es ist aber auch so, dass immer wieder Dinge geregelt werden müssen. Dann geht es um Kleinigkeiten. Wenn alles so weit ist, kann man die Dinge auch schnell verkünden", sagte der scheidende Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg. Anzeige

Seit Wochen gilt Flick, der eine längere Pause nach seinem Engagement beim deutschen Rekordmeister ausschloss, als designierter Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach der anstehenden Europameisterschaft zur Verfügung stellen wird. "Ich freue mich auf den Urlaub. Ich bin aber nicht so kaputt, dass ich ewig eine Auszeit brauche", betonte Flick am Freitag.

Für ihn wäre ein Engagement beim DFB eine Rückkehr an bekannte Wirkungsstätte. Bereits von 2006 bis 2014 war er als Assistent Löws bei der Nationalmannschaft tätig. Nach dem Gewinn des WM-Titels übernahm er dann für knapp zweieinhalb Jahre den Posten des DFB-Sportdirektors. Sein eigentlich bis 2023 befristeten Vertrag in München lösten die Bayern auf Wunsch des Coaches zum Saisonende auf und verpflichteten bereits Julian Nagelsmann von RB Leipzig als künftigen Mann auf der Bank. Flick hinterlässt dem 33-Jährigen große Fußstapfen. Nachdem er den Job bei den Bayern im November 2019 übernommen hatte, führte er den Klub zu sechs Titeln in einer Spielzeit. In dieser Saison steht der Klub ebenfalls bereits als Meister fest.