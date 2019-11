FC Bayern: Hansi Flick mauert bei Kovac-Nachfolge und verrät Plan gegen den BVB

Bisher hat Flick das Vertrauen für zwei Spiele bekommen, nach dem 2:0-Erfolg gegen Olympiakos Piräus in der Champions League folgt nun der Bundesliga-Kracher. "Ich genieße die Spiele, das erste ist mit einem Sieg zu Ende gegangen. Ich bin entspannt, auch wenn die Nächte nicht ganz so mit tiefem Schlaf versehen sind, man macht sich mehr Gedanken", sagte er.

Absage an Wenger

Nach der überraschenden Absage der Münchner an den hochgehandelten Arséne Wenger, die der FCB am Donnerstag via Mitteilung an die Bild-Zeitung bekanntgab, gilt Flick als Kandidat für eine längere Anstellung als Chef-Coach. Zuvor hatten Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) und Ralf Rangnick (ehemals RB Leipzig) ihrerseits einen Wechsel zu den Bayern abgelehnt.