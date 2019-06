FC Bayern holt neuen Co-Trainer: Hansi Flick wird Assistent von Niko Kovac

Mit Flick kommt ein Weltmeister zum FCB, der 54-Jährige war von 2006 bis 2014 Co-Trainer von Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft. Flick soll an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2021 unterschreiben und wird Kovac schon in der Vorbereitung zur Seite stehen. Beim Trainingsauftakt am 8. Juli soll der 54-Jährige bei den Münchnern dabei sein.