Bayern-Trainer Flick über Alaba-Posse: "Alles andere als glücklich" – Süle fällt nach Corona-Infektion aus

Der FC Bayern hat in dieser Woche zwei wichtige Spiele auf dem Programm: Am Dienstag geht es in der Champions League zu Red Bull Salzburg, am Samstag wartet in der Bundesliga Titel-Rivale Borussia Dortmund. Trotzdem geht es rund um den Klub vor allem um eines: Die Entscheidung, das Vertragsangebot für David Alaba zurückzuziehen, was Präsident Herbert Hainer am Sonntag verkündet hatte. Bayern-Trainer Hansi Flick zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Salzburg-Spiel genervt von dem Wirbel: "Ganz ehrlich: Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns in einer Woche, wo wir zwei sehr, sehr schwierige Spiele in Salzburg und in Dortmund haben, mit diesem Thema befassen müssen", sagte Flick.

Flick mit Appell an Alaba: "Wäre sehr froh, wenn er Bayern erhalten bliebe" Allerdings äußerte Flick auch noch einmal, dass er sich wünschen würde, auch die nächsten Jahre mit Alaba planen zu können. "Was den David betrifft, wäre ich natürlich sehr, sehr froh, wenn er dem FC Bayern über die Saison erhalten bliebe", sagte Flick und erklärte: "David ist ein absoluter Top-Spieler und auch ein ganz toller Mensch. Er ist beliebt in der Mannschaft und auch im Klub." Einen Leistungsabfall beim Österreicher erwartet er trotz der Querelen nicht: "Ich bin überzeugt davon, dass er genauso wie in den Spielen zuvor seine Top-Leistung abruft und alles dafür tut, dass der FC Bayern Erfolg hat."

Süle fällt nach Corona-Infektion definitiv aus Schon am Dienstag dürfte auf Alaba schon wieder die Rolle des Abwehr-Chefs zukommen – vor allem, weil Kollege Niklas Süle ausfallen wird. Der Nationalspieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und anders als beim Fall von Rechtsaußen Serge Gnabry, dessen Test sich vergangene Woche als falsch-positiv herausstellte, geht der Klub davon aus, dass das Ergebnis bei Süle richtig ist. Das Spiel in Salzburg stand deswegen am Montag aber noch nicht in Gefahr: "Es gab unzählige Infektionen bei Spielern. Jetzt hat es uns erwischt", sagte Flick. "Ich glaube, dass wir jetzt jeden Tag getestet werden. Das macht auch Sinn und das nehmen wir ernst."