Müller über Bayern-Debatte um Flick und Salihamidzic: "Lassen uns Freude auf Highlight nicht nehmen"

Thomas Müller hat indirekt eingestanden, dass die Debatte um Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic an der Mannschaft des FC Bayern nicht spurlos vorbeigeht. "Ich versuche, das mit der nötigen Lockerheit zu nehmen", sagte der Offensivallrounder vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend bei Paris St. Germain und betonte mit Blick auf die anstehende Aufgabe: "Wir lassen uns die Freude auf dieses Highlight nicht nehmen." Müller verwies zudem darauf, dass derartige "Nebenthemen" bei den Bayern beinahe zum Tagesgeschäft gehörten und erinnerte an die Phase, als der Klub auch als "FC Hollywood" bezeichnet wurde: "Es ist nun mal interessant, was beim FC Bayern passiert."

Nachdem der Coach am vergangenen Wochenende jeglichen Kommentar zu etwaigen Schwierigkeiten mit Salihamidzic vermied, umschiffte er den Komplex auch am Montag. "Wir konzentrieren uns und sind immer fokussiert auf unseren Job. Wir wären natürlich enttäuscht, wenn wir nicht ins Halbfinale kommen würden. Wir versuchen den Job so gut es geht zu machen", meinte Flick lediglich. Eine Nachfrage, wie er über ein Modell mit Trainer und Manager in Personalunion denke, kommentierte er ebenfalls zurückhaltend. Immerhin ließ er durchblicken, dass für ihn ein solches Szenario wohl nicht in Frage käme: "Ich bin mit dem Modell, wie es in Deutschland ist, zufrieden. Die Philosophie ist bei Vereinen immer unterschiedlich."