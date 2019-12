Jupp Heynckes sieht Trainer-Frage geklärt: Hansi Flick kann beim FC Bayern "eine Epoche prägen"

Jupp Heynckes hat sich für Hansi Flick als Dauer-Lösung auf der Trainerbank des Deutschen Meisters FC Bayern München ausgesprochen. „Der FC Bayern München besitzt nun die große Chance, über einen längeren Zeitraum einen Trainer zu haben, der eine Epoche prägen kann“, schrieb der frühere Münchner Erfolgscoach in einer Kolumne des Fachmagazins Kicker.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Jupp Heynckes führte den FC Bayern 2013 zum Triple

Heynckes, der die Bayern 2013 zum Triple führte, hatte Flick in den 80er Jahren für drei Spielzeiten trainiert. „Der Club und das extreme Anspruchsdenken in München sind ihm also vertraut“, betonte Heynckes. Flick habe die Eigenschaften und Qualitäten für den Job. „Es geht nicht um Momentaufnahmen, sondern um das grundsätzliche Know-how eines Trainers, seine Fachkompetenz und menschliche Note, seine Philosophie“, sagte Heynckes.