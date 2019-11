Bayern-Boss Rummenigge lobt Coach Flick nach Erfolg gegen Belgrad: "Langsam ungeheuerlich"

Nach der 6:0-Gala gegen Roter Stern Belgrad könnte die Stimmung beim FC Bayern kaum besser sein. Bei der Bankrettrede adelte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge das Team, aber vor allem Trainer Hansi Flick. "Es ist eine Serie, die so langsam ungeheuerlich wird. Hansi hat vor nicht langer Zeit die Mannschaft übernommen. Das ist etwas Unglaubliches: neben den Ergebnissen die Spiel-Qualität", so Rummenigge. "Alle, die hier sind, haben Spaß an dem Spiel unserer Mannschaft, und dazu möchte ich dir, lieber Hansi, herzlich gratulieren", fügte er an. Das 6:0 war zugleich der höchste Auswärtssieg des FC Bayern neben dem 7:1 bei AS Rom.