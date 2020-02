Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt: Goretzka fit für Chelsea - Coutinho "setzt sich zu sehr unter Druck"

Hansi Flick hat vor dem Duell des FC Bayern beim FC Chelsea im Champions-League-Achtelfinale (Dienstag, 21 Uhr, Sky) bestätigt, dass er auf den noch im Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn (3:2) verletzten Nationalspieler Leon Goretzka zurückgreifen zu können. "Leon hat heute das Abschlusstraining mitgemacht. Von daher ist er morgen einsatzfähig" , sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters am Montag auf der Pressekonferenz in London.

Ob es für einen Startelf-Einsatz für Goretzka reicht, ließ sich Flick indes nicht entlocken. "Zum taktischen will ich nicht allzu viel sagen", erklärte der 55-Jährige. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Not-Dreierkette beim knappen Sieg gegen Schlusslicht Paderborn für den Königsklassen-Hit bei den Blues keine Option ist. "Es ist natürlich eine andere Voraussetuzung. Wir hatten zwei Gelbsperren in der Defensive, Thomas Müller war angeschlagen wie auch Kingsley Coman", meinte Flick zum umstrittenen Auftritt gegen den SCP: "Wichtig war, dass wir das Spiel gewinnen - es ist jetzt vorbei und vergessen. Wir sind voll in der Spur."