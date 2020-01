FC Bayern: Hansi Flick beklagt "Mangel an Spielern" - Hasan Salihamidzic erklärt "schwierige" Winter-Transfers

Schon die Kader-Zusammenstellung des FC Bayern München vor dem Rückrunden-Auftakt bei Hertha BSC macht es deutlich: Die Personal-Flaute des Rekordmeisters ist noch nicht überstanden. So sitzen mit Leon Dajaku, Mickael Cuisance, Lars-Lukas Mai und Joshua Zirkzee gleich vier Jung-Profis des FCB auf der Bank, die in dieser Saison mehr Einsätze für die zweite Mannschaft in der dritten Liga als bei den Profis absolviert haben. Vor dem Hertha-Spiel hat Bayern-Trainer Hansi Flick im Interview mit Sky seine Personal-Probleme verdeutlicht: "Es ist schon so, dass wir in der Defensive einen Mangel an Spielern haben", sagte der 54-Jährige.